PSG - Mbappé : Au Barça, un attaquant lui déroule le tapis rouge !

Thomas Bourseau

Au PSG, avant que Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou encore Hugo Ekitike soient recrutés, c’était Robert Lewandowski qui se trouvait dans le viseur du conseiller football Luis Campos. Le buteur du FC Barcelone a d’ailleurs avoué avoir échangé avec Kylian Mbappé pour une collaboration sportive.

Kylian Mbappé est sans contestation possible, l’un des attaquants les plus en vue du football européen. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG, capitaine de l’équipe de France et champion du monde n’a que 25 ans et a déjà pu jouer avec des stars telles que Lionel Messi et Neymar pour ne citer qu’eux.

Le PSG voulait associer Lewandowski et Mbappé en 2022 !

En 2022, le conseiller football Luis Campos a tenté de recruter Robert Lewandowski au PSG afin que Kylian Mbappé puisse tourner autour de lui en attaque comme Le Parisien ou encore Foot Mercato l’annonçaient. Finalement, le buteur polonais a choisi le FC Barcelone, mais a avoué avoir discuté avec Mbappé d’une éventuelle association à l’avenir.

Lewandowski confirme des discussions avec Mbappé !