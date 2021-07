Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton affiche ses ambitions pour le reste de la saison !

Publié le 2 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors qu'il a de nouveau été battu par Max Verstappen au Grand Prix de Styrie, Lewis Hamilton reste confiant dans la course finale pour le titre de champion du monde.

Cette saison, Lewis Hamilton est à la peine face à Max Verstappen. Le week-end dernier, le pilote de Mercedes n'a rien pu faire face à la rapidité de la Red Bull du Néerlandais. Avec cette nouvelle victoire, Verstappen creuse un peu plus l'écart au classement général avec 156 points. De son côté, le Britannique essaye de suivre la cadence avec 138 unités. Pour autant, malgré cette adversité, Lewis Hamilton reste confiant pour décrocher son huitième titre de champion du monde à l'issue de la saison.

« Je me bats toujours pour le titre »