Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s’exprime sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 30 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Moins dominant cette saison, Lewis Hamilton voit son jeune rival Max Verstappen le concurrencer fortement. Le titre de champion du monde semble échapper au Britannique cette année. Mais pour autant, le pilote Mercedes devrait prolonger son aventure chez l’écurie allemande.

Alors qu’il a terminé deuxième du dernier Grand Prix en Styrie, Lewis Hamilton semble cette saison en retard sur Max Verstappen. Le pilote Red Bull domine les courses et s’envole un peu plus à chaque Grand Prix au classement général. Pour le Britannique, cette année s’annonce compliquée et peu de personnes voient Lewis Hamilton remporter le championnat du monde. Cela s’explique notamment par le fait que cette saison, Mercedes n’a pas effectué beaucoup d’améliorations sur sa voiture contrairement à Red Bull par exemple. Un choix qui se traduit donc par une domination bien moins flagrante et une possible perte de titre. Une année à oublier donc pour les fans de Mercedes, mais qui devraient se réjouir des récents propos du directeur de l’écurie Toto Wolff, sur l’avenir de Lewis Hamilton.

« Nous ne négocions maintenant que les détails »