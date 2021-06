Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull... Les terribles aveux de Valtteri Bottas après Styrie !

Publié le 28 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Troisième du Grand Prix de Styrie, Valtteri Bottas a permis à son équipe d'inscrire de précieux points au classement constructeur alors que son coéquipier Lewis Hamilton s'est incliné face à la vitesse de Max Verstappen. Néanmoins, pour le Finlandais, Red Bull est bien mieux équipé que Mercedes cette saison.

Le Grand Prix de Styrie a été la scène d’une nouvelle victoire de Red Bull sur Mercedes cette saison. Max Verstappen s’est imposé haut la main face à son rival Lewis Hamilton, creusant un peu plus l’écart avec le Britannique. Néanmoins, Valtteri Bottas a remporté une bataille face à Sergio Pérez ce dimanche. Le Finlandais s’est retrouvé sur la troisième marche du podium, permettant à son équipe d'inscrire des points importants au classement constructeur. Mais cela aurait pu ne pas être le cas, le Mexicain ayant rapidement rattrapé le pilote de Mercedes dans les derniers tours de la course. Pour Valtteri Bottas, il n’y a aucun doute, Red Bull est bien mieux équipé que l'équipe allemande cette saison.

« Je pense qu’ils ont un package un peu plus efficace dans l’ensemble »