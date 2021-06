Formule1

Formule 1 : Hamilton explique sa défaite face à Verstappen au Grand Prix de France !

Publié le 21 juin 2021 à 20h35 par Th.B. mis à jour le 21 juin 2021 à 20h40

Lors du Grand Prix de France, Lewis Hamilton s’est incliné à la toute fin de la course face à Max Verstappen qui n’a pas rencontré les pires difficultés du monde pour doubler le champion en titre. Hamilton s’est expliqué.

Alors qu’il aurait pu s’adjuger la première place au classement général avec une quatrième victoire en Grand Prix cette saison, Lewis Hamilton a vu Max Verstappen lui chiper la victoire au Grand Prix de France dimanche. En effet, alors que Hamilton menait la danse, Verstappen l’a dépassé dans les ultimes tours de la course. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas fallu un grand combat pour que le pilote de Red Bull prenne le meilleur sur le pilote de Mercedes. Max Verstappen a lui-même reconnu que le dépassement avait été facile. Et Lewis Hamilton s’est expliqué.

« Il m’aurait eu de toute façon, donc il était inutile de défendre plus fort »