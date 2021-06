Formule 1

Formule 1 : La déception de Lewis Hamilton après les qualifications en France

Publié le 19 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Après des essais libres peu flamboyants, Lewis Hamilton s’est rattrapé ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de France, en terminant avec le deuxième temps. Derrière Max Verstappen, le Britannique s’est exprimé sur sa performance et semble déçu.

Lewis Hamilton n’a pas démérité ce samedi à l’occasion des qualifications du Grand Prix de France. Le pilote Mercedes a terminé avec le deuxième meilleur temps derrière le leader au classement général, Max Verstappen. Lewis Hamilton partira donc en première ligne ce dimanche, et espère ne pas répéter les mêmes erreurs qu’à Bakou. Le Britannique s’est exprimé après sur sa prestation ce samedi, et n’a pas paru totalement satisfait.

« Nous allons continuer à pousser, à nous battre et à tout donner »