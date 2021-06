Formule 1

Formule 1 : Hamilton affiche son ambition avant le Grand Prix de France !

Publié le 18 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Le Grand Prix de France débute ce vendredi au Castellet. Pour Lewis Hamilton, cette course sera l'occasion idéale pour rattraper Max Verstappen au classement général.

Lewis Hamilton veut se relancer. Le Britannique sort de deux courses décevantes à Monaco et à Bakou. Sur le rocher, Hamilton n'a atteint que la 7ème place. Au Grand Prix d'Azerbaïdjan, le pilote de Mercedes n'avait même pas marqué de points après avoir quitté la course lors de l'avant-dernier tour pour des problèmes mécaniques. Désormais, le septuple champion du monde compte sur le Grand Prix de France et le circuit Paul Ricard pour réaliser une grande performance.

« Nous continuons à viser la perfection »