Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso livre son analyse du Grand Prix de France !

Publié le 15 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Ce week-end, Fernando Alonso va retrouver le circuit Paul Ricard pour la première fois depuis 2018. Malgré une piste qu'il connaît peu, l'Espagnol espère faire un résultat lors du Grand Prix de France.

Fernando Alonso va faire son retour en France avec une écurie française. Après son retrait des circuits à l'issue de la saison 2018, le pilote espagnol a retrouvé un baquet cette saison en Formule 1. C'est sur les terres de la monoplace Alpine que l'ancien champion du monde prendra part au Grand Prix de France ce week-end. L'Espagnol aura l'occasion de confirmer sa belle 6ème place obtenue lors du dernier Grand Prix d'Azerbaïdjan.

«J’espère que nous pourrons offrir un beau spectacle aux fans»