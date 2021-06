Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Pierre Gasly avant le Grand Prix de France !

Publié le 15 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Dans quelques jours, Pierre Gasly aura l'occasion de courir à domicile sur le circuit Paul Ricard. Le Français a hâte de retrouver le public et de prendre part au Grand Prix, lui qui a changé de statut depuis sa victoire à Monza en septembre 2020.

Auteur d’une grande performance à Bakou, où il a terminé à la troisième place, signant son premier podium de la saison, Pierre Gasly a énormément d’attentes sur les épaules. Ce dimanche, le pilote d’AlphaTauri roulera à domicile lors du Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard. Suite à sa victoire à Monza en septembre 2020, le Français a pris un nouveau statut. De ce fait, l’homme de 25 ans a hâte de prendre part à la course dans son pays, devant quelques spectateurs, en tant que vainqueur d’un Grand Prix.

« Cela va rendre le week-end très spécial et je suis un peu impatient de vivre cette expérience »