Formule 1 : Ce message fort envoyé par Sergio Pérez...

Publié le 11 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Sergio Pérez a remporté son premier Grand Prix avec Red Bull à Bakou. Le Mexicain a tenu à remercier Alexander Albon, aujourd'hui réserviste pour l'écurie, pour l'avoir bien intégré.

Sergio Pérez est reconnaissant après sa première place lors d'un Grand Prix d’Azerbaïdjan spectaculaire à Bakou le week-end dernier. Le Mexicain a permis à Red Bull d'éviter une énorme contre-performance après l'abandon de Max Verstappen pour des soucis pneumatiques. Après sa victoire, Pérez a voulu mettre particulièrement en avant Alexander Albon, à qui il a pris le baquet en Formule 1 cette saison.

« Nous sommes là grâce à chaque individualité »