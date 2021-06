Formule 1

Formule 1 : Un champion du monde s'enflamme pour le retour en forme de Vettel !

Publié le 10 juin 2021 à 20h35 par A.M.

Malgré un début de saison très difficile au volant de son Aston Martin qu'il découvrait, Sebastian Vettel a réussi un week-end accompli à Bakou, décrochant même la deuxième place à l'arrivée. Ce qui enchante Mika Häkkinen.

Après une saison très difficile avec Ferrari, Sebastian Vettel a décidé de rebondir chez Aston Martin, ancienne écurie Racing Point. Le quadruple Champion du monde espère ainsi relancé sa carrière, mais les cinq premières courses de la saison n'ont pas été à son avantage. Toutefois, dimanche à Bakou, le pilote allemand a été brillant, décrochant la deuxième place au terme d'un week-end parfaitement maîtrisé. Mika Häkkinen souligne le retour en forme de Sebastian Vettel.

«Sebastian est maintenant beaucoup plus heureux avec la voiture»