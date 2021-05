Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Sebastian Vettel après Monaco !

Publié le 24 mai 2021 à 14h35 par T.M.

Ce dimanche, Sebastian Vettel a terminé à la 5ème place du Grand Prix de Monaco. De quoi donner le sourire au pilote Aston Martin.

Cela faisait maintenant de longs mois que Sebastian Vettel était en grande difficulté en Formule 1. Après son calvaire chez Ferrari, l’Allemand n’avait pas connu un très bon début de saison avec Aston Martin, sa nouvelle écurie. Une spirale négative qui s’est arrêtée ce dimanche à Monaco. Au volant de sa monoplace, Vettel s’est classé à la 5ème place du Grand Prix de la Principauté. Un excellent résultat pour le quadruple championne du monde et Aston Martin. D’ailleurs, après avoir franchi la ligne d’arrivée, le principal intéressé était ravi.

« On en avait besoin »