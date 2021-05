Formule 1

Formule 1 : La frustration de Verstappen après les qualifications à Monaco !

Publié le 22 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Après des essais libres jeudi en demi-teinte, Max Verstappen s’est montré beaucoup plus à l’aise ce samedi au volant de sa Red Bull. Le pilote Néerlandais a fini 2ème lors des qualifications, mais a tout de même semblé frustré.

Alors que son Grand Prix de Monaco était plutôt mal parti, Max Verstappen a redressé la barre ce samedi. Après une 3ème séance d’essais libres correcte, le Néerlandais s’est hissé en 2ème position lors des qualifications, juste derrière le pilote Ferrari Charles Leclerc. Une belle performance pour Max Verstappen, qui s’était plaint jeudi de son mauvais rythme, et qui partira dimanche, en 1ère ligne. Cependant, le pilote Red Bull ne s’est pas montré très enthousiaste après les qualifications, et au contraire, a fait part de sa frustration.

« Nous avions la pole à portée »