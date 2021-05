Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean s'enflamme pour Max Verstappen !

Publié le 16 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Aujourd’hui pilote d’IndyCar, Romain Grosjean, ex-pilote de Formule1, s’est exprimé sur la saison actuelle et notamment sur Max Verstappen, qui s’impose petit à petit comme un des meilleurs pilotes du circuit.

Romain Grosjean est aujourd’hui loin des pistes de Formule 1 et concourt désormais en IndyCar. Le pilote tricolore continue malgré tout à suivre la compétition reine du sport automnale car c’est un passionné, et il n’a pas hésité récemment à s’exprimer sur Max Verstappen. Pour lui comme beaucoup, le pilote néerlandais impose le respect, et sa rivalité grandissante avec Lewis Hamilton est magnifique à voir. Pour Romain Grosjean, le point fort de Max Verstappen est qu’il roule toujours à fond tout au long du week-end. Le fait de toujours tout donner demande une terrible exigence, mais permettra à Max Verstappen d’atteindre ses objectifs dans le futur.

« Il est toujours en train de pousser et de chercher un moyen d’aller vite »