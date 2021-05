Formule 1

Formule 1 : Verstappen reçoit un avertissement pour sa rivalité avec Hamilton !

Publié le 14 mai 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 14 mai 2021 à 18h37

Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent une grande bataille depuis le début de la saison de Formule 1. Néanmoins, Damon Hill a tenu à mettre le Néerlandais en garde : le Britannique ne sera pas aussi simple à battre.

Depuis le début de la saison de Formule 1, Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent un duel féroce pour le titre de champion du monde. Sur chaque Grand Prix, les deux hommes se talonnent. Pour l’heure, le Britannique a l’avantage au classement général. Néanmoins, le Néerlandais apporte une grande concurrence au pilote Mercedes. Mais selon l'ancien pilote Damon Hill, battre Lewis Hamilton sera loin d’être une chose facile, en dépit du manque de compétitivité des autres équipes les dernières années.

« Quand Lewis doit chercher encore plus loin la victoire, ou son équipe, ils y arrivent encore »