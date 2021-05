Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Verstappen sur son duel avec Hamilton !

Publié le 13 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent une énorme bataille depuis le début de la saison de Formule 1. Néanmoins, le Néerlandais refuse d'entendre certains mots au moment d'évoquer son duel avec le Britannique.

Depuis le début de la saison de Formule 1, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent un grand duel. Pour la première fois depuis plusieurs années, Mercedes voit enfin une grande concurrence se dresser face à elle avec Red Bull. Les deux pilotes se talonnent sur chaque Grand Prix et leur combat pour le titre de champion du monde s’annonce très serré, même si pour l’heure c’est le Britannique qui mène la danse. Néanmoins, le Néerlandais ne veut pas entendre certains mots quant à sa rivalité avec Lewis Hamilton.

« N’utilisons pas le terme ’guerre’. Restons compétitifs d’une belle manière »