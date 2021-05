Formule 1

Formule 1 : Mercedes interpelle Lewis Hamilton pour son avenir !

Publié le 11 mai 2021 à 10h35 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Lewis Hamilton, Toto Wolff reconnaît qu'il apprécierait que cette fois-ci, le Britannique signe un contrat longue durée afin d'éviter de renégocier tous les ans.

De nouveau en course pour décrocher un huitième titre mondial, Lewis Hamilton a remporté trois des quatre premiers Grand Prix de la saison et démontre qu'il est toujours à son meilleur niveau. Cependant, le septuple Champion du monde a prolongé son bail d'une seule saison chez Mercedes et sera donc libre de rejoindre une autre écurie en 2022, année durant laquelle la réglementation va largement évoluer. Et d'ailleurs, Lewis Hamilton évoquait récemment son intention de rapidement entamer des discussions pour prolonger. « On ne veut rien précipiter mais je pense que nous devons commencer à discuter et étudier les possibilités. Les négociations ne sont jamais simples, donc j’espère que nous pourrons nous asseoir autour d’une table rapidement, tant que cela ne perturbe pas mon travail en piste », expliquait le Britannique qui veut éviter de se retrouver dans la même situation que cet hiver avec des discussions très longues qui se sont terminées seulement quelques jours avant le début des essais hivernaux. « Il nous reste 19 courses et ce serait parfait d’en savoir plus sur l’avenir avant la trêve estivale. On ne veut pas se retrouver dans la position dans laquelle nous étions en janvier et février. Cela a ruiné mon hiver et je suis certain que ça a également perturbé Toto qui n’a pas pu se vider la tête et déconnecter. C’était un peu comme si nous n’avions pas eu de repos. Je pense que nous devons être raisonnables », ajoute Hamilton. Et cela tombe bien, Toto Wolff est exactement sur la même longueur d'onde.

«Nous ne voulons pas être dans une situation stressante chaque année»