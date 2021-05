Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s'enflamme après sa victoire à Barcelone !

Publié le 9 mai 2021

Alors que Lewis Hamilton a une nouvelle fois terminé en tête du Grand Prix d’Espagne ce dimanche, le pilote britannique de Mercedes s’est montré ravi de la stratégie adoptée par son équipe.

Le moins que l’on puisse dire est que ce ce week-end barcelonais fut couronné de succès pour Lewis Hamilton. En effet, le septuple champion du monde a décroché la centième pole position de sa carrière ce samedi en qualifications, avant de s’imposer ce dimanche pour la quatrième fois de suite dans ce Grand Prix d’Espagne, le cinquième de sa carrière. Ce faisant, le pilote de Mercedes réalise son meilleur début de saison avec 94 points inscrits en quatre Grands Prix. De quoi grandement satisfaire Lewis Hamilton, qui n’a donc logiquement pas caché sa joie au sortir de la course et qui en a profité pour féliciter son équipe pour sa stratégie de deux passages aux stands lui ayant permis de s’imposer face à Max Verstappen.

« Ça a été un travail encore incroyable de l’équipe aujourd’hui »