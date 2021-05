Formule 1

Formule 1 : Russell, avenir… La mise au point de Valtteri Bottas !

Publié le 6 mai 2021 à 19h35 par T.M.

Selon certains, George Russell pourrait remplacer Valtteri Bottas chez Mercedes en cours de saison. De quoi faire réagir le pilote finlandais.

Est-ce que cela va-t-il bouger chez Mercedes au milieu de la saison ? Alors que Lewis Hamilton est intouchable, cela serait un peu moins le cas pour Valtteri Bottas. En effet, selon certaines rumeurs, le Finlandais pourrait être prochainement remplacé par George Russell. De quoi faire réagir de nombreuses personnes dans le paddock, y compris Valtteri Bottas. Rapporté par RMC , le pilote Mercedes a ainsi mis les choses au point face à ces différentes informations.

« Pas de pression pour ma part »