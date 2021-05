Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel annonce la couleur avant Barcelone !

Publié le 5 mai 2021 à 20h35 par H.G.

Alors qu’il réalise jusque-là un début de saison décevant chez Aston Martin, Sebastian Vettel entend relever la tête ce week-end lors du Grand Prix de Barcelone.

Arrivé cette saison chez Aston Martin après la fin de son contrat chez Ferrari, Sebastian Vettel espérait démontrer de nouveau toutes ses qualités après ses derniers mois plus que complexes au sein de la Scuderia . Seulement voilà, pour l’heure, rien ne se passe comme prévu pour le pilote allemand. En effet, il n’a pas terminé une fois dans les points au cours des trois premières courses de la saison. Néanmoins, pas question pour Sebastian Vettel de baisser les bras, au contraire ! Effectivement, le pilote d’Aston Martin dit s’attendre à des améliorations dès ce week-end au Grand Prix de Barcelone.

« Nous allons chercher à faire des améliorations »