Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff envoie un message fort à Bottas après Portimao !

Publié le 4 mai 2021 à 19h35 par H.G.

Alors que Valtteri Bottas s’est montré décevant ce dimanche lors du Grand Prix du Portugal, Toto Wolff assume entièrement la part de responsabilité dans la contre-performance du Finlandais.

Vainqueur de la séance de qualifications du samedi, Valtteri Bottas s’est élancé en pole position lors du Grand Prix du Portugal ce dimanche. Seulement voilà, cela ne lui a pas permis de réaliser une grande performance en convertissant sa prestation de la veille. En effet, le pilote de Mercedes n’a terminé qu’en troisième position, derrière son coéquipier arrivé en tête Lewis Hamilton et Max Verstappen. Seulement voilà, dans cet échec, Valtteri Bottas n’est pas le seul qui doit être blâmé puisque son équipe a mal géré l’undercut réalisé par Red Bull avant qu’il soit victime d’un problème technique sur sa monoplace. Toto Wolff en est d'ailleurs bien conscient, et c'est pourquoi le team principal de Mercedes a tenu à admettre l’erreur de l’écurie avec le pilote de 31 ans.

« On a laissé tomber Valtteri »