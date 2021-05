Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas s'enflamme après sa pole position !

Publié le 1 mai 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 1 mai 2021 à 21h40

Auteur de sa première pole position de l’année ce samedi lors des qualifications du Grand Prix du Portugal, Valtteri Bottas lance enfin sa saison et ne cache pas sa satisfaction après cette belle performance.

Alors qu’il avait mal démarré la saison avec notamment un abandon lors du dernier Grand Prix d’Émilie-Romagne, Valtteri Bottas a ce samedi décroché la pole position pour le Grand Prix du Portugal. Il partira donc à bord de sa Mercedes en première ligne, et fera figure de favori à la victoire finale, lui qui est actuellement 5ème au classement général. Une revanche donc pour Valtteri Bottas qui exprimait récemment son mécontentement sur les performances de sa monoplace. À voir si cette bouffée d’oxygène peut lancer la saison du Finlandais et permettre à Mercedes d’une nouvelle fois dominer le championnat des constructeurs.

« J'ai le sentiment que les choses commencent à aller dans la bonne direction »