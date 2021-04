Formule 1

Formule 1 : Gasly annonce ses ambitions avec Red Bull !

Publié le 30 avril 2021 à 13h35 par La rédaction

Au sein de l'écurie d'AlphaTauri, Pierre Gasly a fait de remarquables progrès ces derniers temps. Du haut de ses 25 ans, le Français nourrit de grandes ambitions, comme celle de devenir un jour champion du monde avec Red Bull.

Pierre Gasly a su redresser la barre lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne après son échec à Bahreïn. Le pilote d’AlphaTauri a terminé à la septième place en Italie. Naturellement, le Français espère pouvoir réitérer cette performance, voire faire mieux, ce dimanche à Portimao au Portugal. Le pilote de 25 ans a fait de remarquables progrès avec l’écurie qui appartient à Red Bull. S’il est aujourd'hui spectateur de la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, Pierre Gasly espère pouvoir être à la place de l’un des deux d’ici quelques années.

« C'est l'objectif ultime. J'espère que cela arrivera avec Red Bull »