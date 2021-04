Formule 1

Formule 1 : Après Hamilton, Max Verstappen envoie un message fort pour son avenir !

Publié le 29 avril 2021 à 22h35 par B.C.

Alors que Lewis Hamilton a indiqué ce jeudi qu’il ne s’imaginait pas quitter la Formule 1 à l’issue de la saison, Max Verstappen a également fait le point sur son avenir chez Red Bull.

En quête d’un huitième titre de champion du monde, Lewis Hamilton est lancé dans une grande bataille avec Max Verstappen, qui espère bien contrarier les plans du Britannique. Ce jeudi, le pilote Mercedes, qui a prolongé son contrat en début d’année jusqu’à la fin de la saison 2021, s’est d’ailleurs montré emballé par cette rivalité, ajoutant qu’il ne s’imaginait pas quitter la Formule 1 dans l'immédiat. « Je prévois d’être l’année prochaine en F1 (…) Je suis assez spontané donc ça peut toujours changer. Mais j’apprécie cette bataille que nous avons (avec Verstappen et Red Bull). C’est encore plus excitant », a lancé le champion du monde en titre. Interrogé sur les propos de Lewis Hamilton, Max Verstappen a également envoyé un message fort pour son avenir.

« J’espère que nous pourrons rouler ensemble pendant très longtemps »