Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon affiche ses ambitions avant Portimao !

Publié le 28 avril 2021 à 16h35 par H.G.

Alors qu’il a inscrit ses premiers points de la saison lors du deuxième Grand Prix de la saison, Esteban Ocon entend poursuivre sur cette voie lors du Grand Prix du Portugal ce week-end.

Après une treizième place décevante lors du premier Grand Prix de la saison 2021 à Bahreïn, Esteban Ocon a inscrit ses deux premiers points de l’année lors du Grand Prix d’Emile-Romagne il y a dix jours en terminant en neuvième position. Mieux encore, le Normand est parvenu à terminer devant son coéquipier au sein de l’écurie Alpine, Fernando Alonso, qui a su se contenter de la dixième place. Bref, autant dire qu’Esteban Ocon a réussi à lancer sa saison. Et le moins que l’on puisse dire est que l’ancien troisième pilote de Mercedes a l’intention de poursuivre sur sa lancée lors du Grand Prix du Portugal qui aura lieu ce week-end à Portimao tant il se dit prêt à saisir toutes les opportunités qui se présenteront alors à lui dans cette compétition très serrée.

« Ce week-end s’annonce tout aussi passionnant »