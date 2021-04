Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Mazepin sur Mick Schumacher !

Publié le 25 avril 2021 à 11h35 par La rédaction

Nikita Mazepin et Mick Schumacher connaissent des débuts compliqués pour leur première année en Formule 1. Néanmoins, le Russe s’estime chanceux d’avoir l’Allemand comme coéquipier.

Pour leur première année en Formule 1, Nikita Mazepin et Mick Schumacher espéraient sans doute de meilleurs résultats. Pour les deux premières courses de la saison, l’Allemand a du se contenter d’une dernière place à Bahreïn et d’une seizième position lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Quant au Russe, il a été contraint d’abandonner à Sakhir et a terminé la course en dernier en Italie. Leurs débuts ne font pas franchement rêver. Néanmoins, Nikita Mazepin essaye d’en tirer du positif et semble ravi de son coéquipier.

«J'ai de la chance d'avoir [Schumacher] à mes côtés. [...] Grâce à lui, je n'ai pas la vie facile»