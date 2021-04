Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas se fait sèchement tacler après Imola !

Publié le 23 avril 2021 à 11h35 par La rédaction

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne n’a pas été une franche réussite pour Valtteri Bottas, contraint à l’abandon après un accident spectaculaire avec George Russell. Si Mercedes a tenté d’expliquer cet événement, la prestation et le comportement du Finlandais ne passent absolument pas auprès de Ralf Schumacher.

Le circuit du Grand Prix d’Émilie-Romagne aura été la scène d’un événement surprenant. Alors que Max Verstappen filait tout droit vers la victoire, au sein du peloton une bataille a fait rage entre Valtteri Bottas et George Russell. Ayant eu beaucoup de difficulté pendant la course, le pilote de Mercedes s’est retrouvé à se battre pour une neuvième place face au jeune de chez Williams. Finalement, les deux hommes ont été contraint d’abandonner après un accident spectaculaire entre les deux monoplaces. Des suites d’une perte de contrôle de sa voiture, George Russell est venu heurté à pleine vitesse celle de Valtteri Bottas. Un échange tendu s’est ensuite déroulé entre les deux hommes et le Finlandais a continué de porter le pilote de Williams comme le fautif de ce crash incroyable devant les médias après la course. Pour Ralf Schumacher, c’était la goutte de trop.

« Il devrait se demander pourquoi il s’est retrouvé dans une position qui l’a obligé à se défendre contre une Williams alors qu’il conduit une Mercedes »