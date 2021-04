Formule 1

Formule 1 : Ferrari, McLaren... Leclerc annonce une belle bataille en 2021 !

Publié le 22 avril 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors que le combat entre Mercedes et Red Bull fait rage depuis le début de la saison, une autre bataille devrait se tenir au cours de l'année 2021. Après le Grand Prix d'Émilie-Romagne, Charles Leclerc a prédit un duel très serré entre Ferrari et McLaren.

Depuis le début de la saison 2021 de Formule 1, la guerre est lancée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Les deux pilotes se rendent coup pour coup, même si pour le moment, le Britannique de Mercedes mène d’un tout petit point au classement général. Néanmoins, ce n’est pas le seul duel auquel les fans de la discipline pourront assister. Lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, Ferrari et McLaren se sont livrés un très beau combat par l’intermédiaire de Lando Norris et Charles Leclerc. Si c’est le pilote de 21 ans qui a pris le dessus en Italie, le Monégasque affirme que la bataille entre les deux écuries sera très serrée au fil de la saison.

« Nous sommes rapides à différents endroits sur la piste, et ça rend la bataille très amusante »