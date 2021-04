Formule 1

Formule 1 : Alpine n’a aucun doute sur Fernando Alonso !

Publié le 20 avril 2021 à 15h35 par T.M.

Suite à la dernière performance de Fernando Alonso lors du Grand Prix d’Emilie Romagne, Alpine a souhaité apporter son soutien à l’Espagnol.

Après avoir abandonné lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, Fernando Alonso a terminé à la 10ème place lors du dernier événement en Italie. Alors que le pilote Alpine a grapillé ses premiers points de la saison, il rêvait certainement de viser plus haut pour son grand retour en Formule 1. Toutefois, pour le moment, les performances de Fernando Alonso ne sont pas encore au rendez-vous. De quoi faire douter Alpine ? Pas si l’on en croit les propos de Davide Brivio, patron de l’écurie français.

« Le talent de Fernando est là »