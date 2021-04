Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc affiche sa satisfaction après Imola !

Publié le 19 avril 2021 à 9h35 par B.C.

Quatrième du Grand Prix d’Émilie-Romagne, Charles Leclerc se dit satisfait de sa course solide à Imola.

Si Lewis Hamilton s’est fait remarquer par son erreur qui aurait pu provoquer son abandon lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Charles Leclerc a de son côté réalisé un sans-faute, lui permettant de décrocher la quatrième place d’une course remportée par Max Verstappen. Grâce à ce résultat, le Monégasque se retrouve également au pied du podium au classement général, de bon augure pour le reste de la saison. Interrogé à l’issue de ce bon résultat décroché, Charles Leclerc n’a pas caché sa satisfaction.

« La performance globale de la voiture est très positive »