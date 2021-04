Formule 1

Formule 1 : Le mea culpa de Lewis Hamilton après Imola !

Publié le 18 avril 2021 à 20h35 par La rédaction

Après sa victoire à Bahreïn il y a quelques semaines, Lewis Hamilton a dû s’incliner face à Max Verstappen ce dimanche lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Mais fautif dans un virage, le Britannique aurait pu figurer moins haut au classement. Le pilote de Mercedes a d’ailleurs tenu à expliquer son erreur après la course.

Ce n’était pas vraiment le bon jour pour Lewis Hamilton ce dimanche. Après sa victoire à Bahreïn il y a quelques semaines, le Britannique a dû se contenter d’une deuxième place lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, anciennement Imola. Le septuple champion du monde voit donc son principal rival dans la course au titre, Max Verstappen, revenir à un point au classement général. Néanmoins, le constat aurait pu être bien pire pour le pilote de Mercedes, fautif dans un virage qui aurait pu lui coûter sa place sur le podium voire un abandon. Après la course, Lewis Hamilton a donc tenu à expliquer l’origine de son erreur tout en félicitant ses adversaires.

«Ça faisait longtemps que je n'avais pas commis une erreur comme celle-ci»