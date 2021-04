Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 17 avril 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen a déjà échoué à plusieurs reprises dans la course au titre mondial, le nom du Néerlandais a plus d'une fois été évoqué du côté de Mercedes pour prendre la succession de Lewis Hamilton. Mais pour le pilote de 23 ans, il n’y a aucune raison de changer d’équipe à l'heure actuelle.

Cette saison de Formule 1 s’annonce très palpitante entre Red Bull et Mercedes. Un combat très serré se profile entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le Grand Prix de Bahreïn en a été l’exemple parfait, le Britannique s’imposant de très peu pour la première course de l'année. Néanmoins, les prestations du Néerlandais ces dernières saisons ont impressionné l’écurie allemande. Ainsi, le nom du pilote de 23 ans est souvent revenu auprès des dirigeants de Mercedes pour prendre la succession de Lewis Hamilton. Max Verstappen pourrait donc quitter Red Bull s’il échoue une nouvelle fois dans la course au titre mondial en raison d’une clause de sortie liée aux performances instaurée dans son contrat. Mais le natif d’Hasselt en Belgique ne voit pas l’intérêt de changer d’équipe pour le moment.

« Je me sens chez moi ici et c’est très important pour moi »