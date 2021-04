Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly s’enflamme avant Imola !

Publié le 16 avril 2021 à 21h35 par H.G. mis à jour le 16 avril 2021 à 21h39

Alors qu’il a réalisé une excellente session d’essais libres ce vendredi, Pierre Gasly n’a pas caché toute sa satisfaction avant ce deuxième Grand Prix de la saison.

S’il n’a pas été en mesure de terminer le premier Grand Prix de la saison à Bahrein il y a trois semaines, Pierre Gasly semble bien parti pour se rattraper lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne prévu ce dimanche sur le circuit d’Imola. En effet, le pilote français est parvenu à briller lors des essais libres de ce vendredi en étant crédite du troisième temps. Le pilote d’Alpha Tauri a ainsi terminé derrière les Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas, et il avoue en être le premier surpris dans le bon sens du terme. Effectivement, au sortir de ce premier jour sur la piste italienne, Pierre Gasly n’a pas caché avoir eu de très bonnes sensations dans la voiture.

« Pas très loin du tout des Mercedes »