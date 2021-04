Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly a de grandes ambitions cette saison !

Publié le 13 avril 2021 à 19h35 par A.M.

Au volant d'une AlphaTauri qui semble très rapide, Pierre Gasly ne cache pas ses ambitions et compte marquer de gros points cette saison.

Sans son accrochage avec Daniel Ricciardo, Pierre Gasly aurait pu obtenir un excellent résultat à Bahreïn. Très rapide tout le week-end, le pilote français s'était même permis le luxe de sortir en pneus médiums pour son chrono en qualifications, ce que seuls les Mercedes et les Red Bull avaient osé. Un choix payant puisque Pierre Gasly a décroché la cinquième place sur la grille, preuve de la vélocité de son AlphaTauri. Finalement loin en course suite à son accrochage en début de course avec la McLaren, le Français n'a pas pu inscrire de gros points. Mais ce n'est que partie remise comme il l'explique à quelques jours du Grand Prix d'Imola, deuxième rendez-vous de la saison.

«Nous avons un package qui nous permettra de nous battre pour les gros points»