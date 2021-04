Formule 1

Formule 1 : Le message fort de McLaren à Lando Norris !

Publié le 12 avril 2021 à 9h35 par La rédaction

Avec son très jeune âge, Lando Norris voit de grands espoirs être placés en lui. Le directeur de l’équipe McLaren a d’ailleurs affirmé que la progression du Britannique est fulgurante.

Malgré ses 21 ans, Lando Norris a pu montrer de quoi il était capable dès la première course de la saison 2021. Lors du Grand Prix de Bahreïn, le Britannique a terminé à la quatrième place, derrière Valtteri Bottas et loin devant son coéquipier Daniel Ricciardo. Le jeune pilote est vu comme l’un des grands espoirs de la Formule 1, et pour l’instant, ses performances donnent raison à McLaren d’avoir misé sur lui. Ses progrès semblent être fulgurants et ce n’est pas Andreas Seidl qui dira le contraire.

« Lando est passé au niveau supérieur »