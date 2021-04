Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Le constat de Jacques Villeneuve !

Publié le 9 avril 2021 à 13h35 par A.M.

Malgré la domination de Max Verstappen, c'est bien Lewis Hamilton qui s'est imposé à Bahreïn pour le premier Grand Prix de la saison. Désormais, c'est le pilote Red Bull qui a la pression d'après Jacques Villeneuve.

Compte tenu du peu d'évolution de réglementation et surtout du temps restreint entre les deux saisons, la hiérarchie ne devait pas grandement évoluer en Formule 1 entre 2020 et 2021. Et pourtant, Red Bull semble non seulement avoir comblé son retour sur Mercedes, mais également avoir pris le dessus. A l'occasion du premier Grand Prix de la saison, Max Verstappen a effectivement survolé le week-end... jusqu'à la course remportée par Lewis Hamilton dont la monoplace était plus lente. Par conséquent, Jacques Villeneuve estime que le Néerlandais a la pression sur ses épaules puisque désormais, c'est lui le favori.

«La pression est sur Verstappen»