Formule 1 : Quand Max Verstappen est comparé à Michael Schumacher !

Publié le 3 avril 2021 à 22h35 par B.C.

Alors que Max Verstappen espère détrôner Lewis Hamilton cette saison, Damon Hill voit quelques similitudes entre le Néerlandais et Michael Schumacher.

À 23 ans, Max Verstappen n’apparaît déjà plus comme un simple espoir de la Formule 1. Le Néerlandais dispute sa septième saison dans la discipline reine de l’automobile et a de grosses ambitions pour la suite de sa carrière. Lors du Grand Prix de Bahreïn, le pilote Red Bull a livré une bataille acharnée avec Lewis Hamilton, qui a finalement remporté la course. Max Verstappen espère toutefois détrôner le Britannique cette saison, une rivalité qui fait la joie de l’ancien pilote Damon Hill, n’hésitant pas à comparer Max Verstappen à Michael Schumacher.

« Verstappen me rappelle Michael quand il est arrivé en F1 »