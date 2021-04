Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton est prêt pour Max Verstappen !

Publié le 2 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Au terme d’un duel acharné, Lewis Hamilton est venu à bout de Max Verstappen pour remporter le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Mais le Britannique ne s’attend pas à d’autres erreurs du Néerlandais et annonce être prêt à lui faire face à nouveau.

Max Verstappen n’était pas loin de battre Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Bahreïn. Mais au final, après une grande bataille livrée entre les deux hommes, c'est le Britannique qui s'est imposé pour la première course de la saison. Le Néerlandais doit sa deuxième place sans doute à une erreur lors d’un dépassement au 53e tour. Ayant pris le virage 4 un peu trop vite et trop large, le pilote de Red Bull est sorti des limites de la piste. Par conséquent, il a été contraint de rendre la place à Lewis Hamilton, qui ne la lâchera plus jusqu’à la fin. Néanmoins, pour les courses à venir, le septuple champion du monde ne s’attend pas à d’autres fautes de la part de Verstappen.

« Nous avons eu de la chance avec Max qui est sorti large dans le virage 4, mais je suis sûr que cela ne se reproduira pas »