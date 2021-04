Formule 1

Formule 1 : Ces révélations de Lewis Hamilton sur son équilibre !

Publié le 2 avril 2021 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 2 avril 2021 à 13h36

Participant à de nombreux projets, Lewis Hamilton est sûrement le pilote le plus en vue de la Formule 1. Si l’équilibre n’est pas simple à trouver, le Britannique connaît les limites qu’il ne doit pas franchir s’il veut toujours être performant en Formule 1.

Après une très grande bataille avec Max Verstappen, Lewis Hamilton a remporté le premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, et permet à Mercedes de bien entamer l'année 2021 de Formule 1. Alors qu’il faisait l'objet de quelques critiques avant la course en raison de son emploi du temps très chargé, le Britannique a démontré qu’à 36 ans, il avait toujours l’étoffe d’un champion. Pourtant, l’équilibre est compliqué à trouver pour rester performant et toujours continuer à remplir ses obligations. Mais Lewis Hamilton connaît ses limites et s’en tient à ce qu’il sait faire de mieux pour être au sommet de la F1.

« Je ne pourrais pas faire toutes ces autres choses sans la course, donc c’est finalement à moi de connaître mes limites et jusqu’où je peux aller »