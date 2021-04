Formule 1

Formule 1 : Mercedes s'enflamme pour la victoire d'Hamilton !

Publié le 2 avril 2021 à 9h35 par La rédaction

Directeur technique de l'écurie Mercedes, James Allison est revenu sur la victoire, au bout du suspense, de Lewis Hamilton au Grand Prix de Bahreïn.

Première course et première victoire pour Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes a commencé la saison de la meilleure des manières en remportant le Grand Prix de Bahreïn. Une victoire obtenue au bout du suspense après une lutte acharnée avec Max Verstappen, qui a tenté, jusqu’à la ligne d’arrivée, de passer devant. Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton a reçu les louanges de son équipe après cette victoire et notamment du directeur technique de l’écurie Mercedes, James Allison.

« Il y a eu très peu de courses aussi mémorables que celle que nous avons pu apprécier à Bahreïn »