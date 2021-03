Formule 1

Formule 1 : Cet énorme constat sur le duel entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 31 mars 2021 à 13h35 par A.M.

Malgré la supériorité de Red Bull, Lewis Hamilton a réussi à remporter le Grand Prix de Barheïn. Pas un mince exploit comme l'explique Christijian Albers, ancien pilote de l'écurie autrichienne.

La saison 2021 devrait être rythmée par la bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Les deux pilotes ont donné un aperçu à Bahreïn de ce à quoi pourrait ressembler leur duel. Le Britannique en est sorti vainqueur malgré la supériorité assez claire de la Red Bull sur la Mercedes. Et Christijian Albers souligne ainsi la gestion et le pilotage du septuple Champion du monde qui s'est imposé avec une monoplace moins rapide.

«Hamilton a ruiné cette fête tout seul»