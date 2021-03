Formule 1

Formule 1 : Face à Hamilton et Mercedes, Red Bull se prend à rêver !

Publié le 30 mars 2021 à 12h35 par A.M.

Impressionnant à Bahreïn, Red Bull a laissé filer la victoire, mais nourrit de grandes ambitions pour la suite de la saison face à Mercedes.

Tout le monde s'attendait à un statu quo en 2021 avant un bouleversement de la hiérarchie avec le changement de réglementation en 2022. Mercedes aurait donc dû survoler les débats, comme la saison dernière. Et pourtant, en ce début de saison, la monoplace la plus véloce est sans aucun doute la Red Bull. Auteur de la pole position, Max Verstappen a largement dominé le premier week-end de Grand Prix de la saison à Bahreïn, mais s'est finalement incliné face à la stratégie de Mercedes et à la gestion de Lewis Hamilton. Le pilote Néerlandais a commis une erreur en sortant trop large de la piste lors de son dépassement sur le septuple Champion du monde qui s'est finalement imposé. Mais le bilan pour Red Bull est positif puisque Max Verstappen était le plus rapide en piste tandis que Sergio Pérez a réalisé une magnifique remontée pour décrocher la cinquième place. Paul Monaghan rêve donc du titre.

«Le prix à la fin de l’année est vraiment à notre portée»