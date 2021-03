Formule 1

Formule 1 : Hamilton s’enflamme pour son duel avec Verstappen !

Publié le 29 mars 2021 à 12h35 par T.M.

A l’image du Grand Prix de Bahreïn, cela pourrait être chaud entre Lewis Hamilton et Max Verstappen cette saison. De quoi réjouir le pilote Mercedes.

Parti à la conquête d’un huitième titre de champion du monde, Lewis Hamilton a démarré de la meilleure des manières en s’imposant lors du Grand Prix de Bahreïn, le premier rendez-vous de la saison. Mais le pilote Mercedes a eu chaud, étant repoussé dans ses retranchements par Max Verstappen, pourtant parti en pole position. Et tout au long de la saison, ce duel entre le Britannique et le Néerlandais devrait tenir en haleine les fans de Formule 1. Et si cela va donc compliquer la mission de Lewis Hamilton, il est toutefois loin de s’en plaindre.

« J'espère beaucoup d'autres de ces courses avec Max »