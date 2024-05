Mercato : Le PSG prépare un transfert au Real Madrid, une signature est imminente

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, le PSG serait à la recherche d'un gardien de but. Malgré la présence de Gianluigi Donnarumma dans les cages, le club parisien aurait essayé de recruter Andriy Lunin, l'actuel portier du Real Madrid. Mais le joueur ukrainien serait tout proche d'une prolongation de contrat.

Le PSG et le Real Madrid ne se quittent plus sur le marché des transferts. Après l'interminable feuilleton Kylian Mbappé, les deux équipes auraient évoqué le possible transfert d'Andriy Lunin. Titulaire dans les cages espagnoles depuis la blessure de Thibaut Courtois, le portier ukrainien a fait taire les critiques sur son niveau de jeu. Décisif lors du quart de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City, Lunin s'est retrouvé en pleine lumière ces dernières semaines. Et plusieurs équipes seraient tombées sous le charme.

PSG - Qatar : Un pote de Zidane annonce du nouveau ! https://t.co/dKVojACQDL pic.twitter.com/LymLhaZ2Wq — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Le PSG aurait transmis une offre

Le PSG n'a pas été insensible aux performances de Lunin. Malgré la présence de Gianluigi Donnarumma dans le groupe, le club parisien aurait tenté sa chance. « Il y a un joueur qui termine son contrat l'année prochaine et Madrid veut qu'il continue. Mais il pense à partir cet été ou le prochain comme joueur libre s'il n'est pas titulaire. Il a 3 offres. Une du PSG, mais il y a Donnarumma, une autre de Manchester United et une 3ème du Bayern Munich. On parle de Lunin. C'est un bon gardien et il est en train de le montrer » avait confié Eduardo Inda, patron du média espagnol OK Diario .

Un accord est proche avec... le Real Madrid