Mbappé : Le Real Madrid prépare une attaque de feu !

Sauf retournement de situation de dernière minute, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'international français devrait partir libre à l'issue de la saison et tout indique qu'il signera au Real Madrid. Le champion du monde 2018 devrait d'ailleurs former une attaque de feu avec deux autres stars chez les Merengue à partir de cet été.

D’ici quelques semaines, le feuilleton qui a agité le mercato au cours des derniers mois va prendre fin. Après avoir refusé de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025 l’été dernier, Kylian Mbappé a annoncé au PSG en février qu’il ne comptait pas étendre son engagement dans la capitale. L’international français va donc quitter les Rouge-et-Bleu libre à l’issue de la saison.

Kylian Mbappé se dirige tout droit vers le Real Madrid...

Rien n’a encore été officialisé, mais Kylian Mbappé semble se diriger tout droit vers le Real Madrid. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Merengue étaient en pole position pour obtenir sa signature malgré la concurrence d’autres clubs. Après avoir snobé Florentino Pérez en mai 2022, Kylian Mbappé devrait enfin débarquer au Real Madrid. Il ne s'agirait même plus que d'une question de temps avant que le natif de Bondy ne se prononce publiquement sur le sujet. Et il devrait former une attaque de feu avec deux autres stars madrilènes.

... et va s'associer à Vinicius Jr et Rodrygo