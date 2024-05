PSG : Le Real Madrid esquive Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé devrait prendre la direction du Real Madrid une fois son aventure avec le PSG terminée. En attendant, les deux clubs sont encore engagés en Ligue des champions, ce qui devrait retarder l’issue du feuilleton. Interrogé au sujet de l’international français après le nul à Munich, Carlo Ancelotti a habilement esquivé la question.

Kylian Mbappé vit ses derniers instants avec le PSG. Alors que son contrat arrive à son terme, l’international français a décidé de quitter la capitale sept ans après son arrivée et devrait s’envoler pour l’Espagne, afin de s’engager avec le Real Madrid. Il faudra encore se montrer patient avant de connaître officiellement le dénouement du feuilleton, les deux clubs étant encore engagés en Ligue des champions. Le PSG et le Real Madrid pourraient même se retrouver en finale s’ils parviennent à se défaire respectivement du Borussia Dortmund et du Bayern Munich.

Désastre imminent au PSG ? https://t.co/epTk4cRdyU pic.twitter.com/9lzbiRXrOJ — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Ancelotti prêt à retrouver le PSG

Interrogé par Canal + mardi après le nul en Bavière (2-2), Carlo Ancelotti n’a pas caché son emballement à l’idée de pouvoir retrouver son ancien club en finale à Wembley le 1er mai. « Je peux signer tout de suite , a répondu l’Italien avec le sourire, mais il y a encore 90 minutes ». Relancé sur Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a en revanche été plus bref.

« Mbappé ? C’est un bon joueur »