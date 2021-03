Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc affiche une grande satisfaction avant le GP de Bahreïn !

Publié le 27 mars 2021 à 22h35 par B.C. mis à jour le 27 mars 2021 à 22h41

Quatrième des qualifications à Bahreïn ce samedi, Charles Leclerc s’est réjoui de la progression de Ferrari par rapport à la saison dernière.

Alors que la saison de Formule 1 démarrera ce dimanche à Bahreïn, Charles Leclerc est optimiste. Le Monégasque a surpris à la veille de la course en signant le quatrième temps des qualifications. Max Verstappen s’est emparé de son côté de la pole position, devançant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Après ce bon résultat, Charles Leclerc a affiché sa satisfaction et se dit surpris des progrès réalisés par rapport à la dernière saison cauchemardesque de Ferrari.

« Un pas en avant très important comparé à l’an passé »