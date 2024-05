L'OM annonce un grand renfort pour la saison prochaine

Alexis Brunet

L'OM s'apprête à affronter l'Atalanta Bergame, en demi-finale retour de Ligue Europa. Pour espérer disputer la finale, les Marseillais seront malheureusement privés de Valentin Rongier, leur capitaine. Jean-Louis Gasset a été clair en conférence de presse : le milieu de terrain ne devrait faire son grand retour que la saison prochaine.

Jeudi soir, l'OM disputera très certainement le match le plus important de sa saison. Après un match nul 1-1 à l'aller, le club phocéen retrouve l'Atalanta Bergame en demi-finale retour de Ligue Europa. Les coéquipiers de Chancel Mbemba n'auront donc pas d'autre choix que de gagner en Italie, s'ils veulent connaître une nouvelle finale de C3.

Valentin Rongier aide beaucoup Gasset

Ce mercredi, Jean-Louis Gasset s'est présenté en conférence de presse de veille de match. Le coach de l'OM a notamment été interrogé sur Valentin Rongier, qui ne sera pas disponible pour la rencontre, en raison d'une blessure. Même si le milieu de terrain est sur le flanc depuis plusieurs mois, il reste toutefois précieux pour l'entraîneur marseillais, comme l'a révélé ce dernier en conférence de presse. « Je suis très content que vous me parliez de Valentin. Ça va être le seul joueur de l'effectif avec lequel je n'aurai pas travaillé, mais sachez que tous les matins à 8 h, je bois le café avec lui. Il m'aide du mieux possible, me donne des petits détails sur la vie de groupe, le ressenti. Il est dans le vestiaire avant le match, après, il a un discours de capitaine parce qu'il est respecté. »

L’OM a trouvé son sauveur ! https://t.co/kS7bNHmmCl pic.twitter.com/UGdBSPAO4x — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

«Il redeviendra le grand capitaine qu'il a toujours été»