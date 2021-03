Formule 1

Formule 1 : Le nouveau message fort de Mick Schumacher !

Publié le 24 mars 2021 à 9h35 par A.M.

Alors qu'il fera ses débuts en Formule 1 cette saison, Mick Schumacher ne manque pas d'afficher sa fierté avant le premier Grand Prix à Bahreïn dimanche.

La saison 2021 de Formule 1 débutera dimanche à Bahreïn avec de nombreuses attractions. La course aux records de Lewis Hamilton, le retour de Fernando Alonso, le nouveau défi de Sebastian Vettel ou encore les attentes autour de Ferrari après une saison catastrophique, la saison 2021 ne manque pas d'intérêt. Mais les débuts de Mick Schumacher seront également scrutés. Et le nouveau pilote Haas assure qu'il n'a aucune pression et qu'il est au contraire très fier de pouvoir de nouveau amener le nom de Schumacher en F1.

L'immense fierté de Mick Schumacher