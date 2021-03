Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean s'enflamme pour l'arrivée de Mick Schumacher !

Publié le 23 mars 2021 à 10h35 par La rédaction

Nouveau consultant pour la chaîne Canal +, Romain Grosjean s’est prononcé sur l’arrivée de Mick Schumacher au sein de l’écurie Haas, son ancienne équipe.

L’aventure Formule 1 a pris fin pour Romain Grosjean. L’écurie Haas a décidé de se séparer du pilote français, présent au sein de l’équipe américaine depuis 2016. « Le dernier chapitre est clos et le livre est terminé, a écrit Romain Grosjean. J'ai été avec Haas F1 depuis le premier jour. Cinq ans au cours desquels nous avons traversé des hauts et des bas, marqué 110 points en 92 courses, mais le voyage en valait la peine. J'ai beaucoup appris, je me suis amélioré pour être un meilleur pilote ainsi qu'un meilleur homme » avait-il confié. Pour le remplacer, Haas a décidé de miser sur Mick Schumacher (22 ans), champion du monde de Formule 2 et fils de Michael Schumacher. Nouveau consultant de la chaîne Canal + , Grosjean s’est prononcé sur l’arrivée du pilote allemand.

« Schumacher mérite clairement sa place en F1 »